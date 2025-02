Ilrestodelcarlino.it - In azienda ogni giorno a 92 anni

Ha 92ma non li dimostra e ancora oggi va nella sua, la Plastea di Gatteo, che guida da 62. Primo Poggi è uno dei personaggi più conosciuti, stimati e benvoluti del Rubicone, soprattutto per la sua simpatia e per la disponibilità verso gli altri. Nasce a Gatteo l’8 febbraio 1933, figlio unico di Santa Baldacci e di Pompeo. Frequenta le scuole elementari a Fiumicino e poi a Savignano i tredell’Istituto di Avviamento Professionale. Per festeggiare il primato ha riunito parenti e amici al ristorante Divino di Roncofreddo. Quanado è nato il suo amore per la plastica? "Nel 1958 tramite l’amico Francesco Maraldi di Longiano che mi propose di andare a Milano a lavorare nel suo laboratorio di materie plastiche. Iniziai a produrre la plastica aprendo un’a Novafeltria con le prime tapparelle plastiche per le finestre, una novità assoluta per quei tempi".