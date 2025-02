Viterbotoday.it - In 500 per l'ultimo saluto a Mirco Capotosto. La compagna Sara: "Mi hai insegnato cosa è l'amore"

Leggi su Viterbotoday.it

L', commosso,di Montefiascone a, morto prematuramente a 36 anni per un malore improvviso. La chiesa del Corpus Domini, nella frazione Le Coste, non è riuscita a contenere la folla di amici, parenti e conoscenti giunti per rendere omaggio anel pomeriggio di.