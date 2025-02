Sport.quotidiano.net - Impresa di Emma Villas al tiebreak. Battuta la capolista Prata di Pordenone

SIENA 3DI PORDEN. 2 SIENA: Trillini 6, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 23, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 23, Ceban, Cattaneo 14. All. GraziosiDI: Katalan 5, Alberini, Sist, Benedicenti, Scopelliti 9, Ernastowicz 14, Aiello, Meneghel, Terpin 17, Guerriero, Agrusti 1, Truocchio, Bomben, Gamba 24. All. Di Pietro Arbitri: Mesiano, Clemente Parziali: 23-25, 33-31, 21-25, 25-14, 15-8 SIENA – Con un’altra rimontaottiene la terza vittoria consecutiva e sorpassa in classifica Pineto. Successo dal sapore speciale per i biancoblù, il primo stagionale contro una delle top3 della classifica. È cambiato qualcosa dopo il ko interno con Macerata? Forse sì, perché se non sono mancati i passaggi a vuoto, comunque la squadra ha dimostrato carattere vincendo al