Romatoday.it - Impianto a biomasse di Roma est, un presidio sotto la Regione Lazio per fermare l'ecomostro

Leggi su Romatoday.it

Undi protestalae un nuovo incontro pubblico in municipio. I cittadini diest si preparano a nuove mobilitazioni per tentare dila realizzazione dell’che dovrebbe sorgere a Colle Prenestino, lungo la via Prenestina. Sabato 7 febbraio.