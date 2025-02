Anteprima24.it - Illeciti ambientali nella Piana del Sele, sigilli ad un’azienda di bufale

Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono senza sosta i controlli finalizzati alla repressione deglida parte dei carabinieri forestali e dalle guardiedell’Accademia Kronos Salernodel. A finire sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti questa volta,zootecnica bufalina di produzione e commercializzazione del latte sita nel comune di Eboli. Durante un controllo, i miliari e le guardie, hanno scoperto uno sversamento illecito, attraverso i terreni, nei canali consortili che sfociano a mare, di liquami zootecnici didel posto. Controlli che hanno portato inoltre, i militari ad accertare che l’azienda bufalina oltre a non avere un sistema di regimentazione delle acque dei piazzali, smaltiva sui terreni aziendali ingenti quantitativi di rifiuti e nei fossi canali circostanti e in un canale consortile invece, sversava i liquami presenti all’interno di una vasca per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici.