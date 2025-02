Ilgiorno.it - Ilaris Salis, fotomontaggio del governo ungherese con l’eurodeputata dietro le sbarre

Milano, 10 febbraio 2025 - E’ ancora scontro tra Ilariae ilche su X pubblica undelle. L’intervista a Che Tempo che fa A ridare vigore al fuoco mai spento è stata l’intervista di Ilariacon Fabio Fazio a Che Tempo che fa. “Contro di me - ha detto- un processo politico. Se avessero avuto una prova, un filmato, un testimone, l'avrebbero portato in tribunale il giorno dopo" "Il problema è che più e più volte sono stata bersaglio di dichiarazioni molto pesanti rilasciate da esponenti dele anche dallo stesso presidente Orban". Dichiarazioni che la descrivono come "una delinquente - ha detto dice - una terrorista che merita una pena esemplare" La reazioneE la risposta delarrivata quasi immediata via social dal portavoce del, Zoltan Kovacs, che ha pubblicato su X unl'eurodeputata di Avs, Ilarialecommentando la sua intervista da Fabio Fazio.