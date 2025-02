Thesocialpost.it - Ilaria Salis ospite di Fazio difende le occupazioni: “I movimenti occupano case pubbliche abbandonate”

L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra,, denuncia le condizioni della sua detenzione in Ungheria e definisce il procedimento giudiziario a suo carico un caso politico.di Fabioa Che tempo che fa, sul Nove, l’attivista ha raccontato la sua esperienza di 15 mesi di carcere preventivo, senza prove concrete a sostegno delle accuse.Leggi anche: Meloni al giuramento di Trump,la stronca: “Presenza inquietante”Leggi anche: Cecilia Sala ringrazia Giorgia Meloni, la risposta spiazzante di Fabio: “Adesso siamo a posto”Le accuse e il processoè sotto processo in Ungheria per il presunto pestaggio di due neonazisti, ma sostiene che il procedimento sia una strumentalizzazione politica. “Se ci fossero stati elementi a fondamento di queste accuse, il processo si sarebbe concluso molto prima”, ha dichiarato rispondendo alle domande di Fabio