Ilaria Salis, giovedì audizione in commissione Parlamento europeo per revoca immunità chiesta da Ungheria

È confermata per13 febbraio l’dell’eurodeputata di AvsinJuri, laAffari legali del, a seguito della rididell’parlamentare avanzata dal governo ungherese a ottobre dello scorso anno. L’avverrà, come da procedura, a porte chiuse e, a quanto apprende LaPresse, sarà in presenza. Per la stessa giornata, stando all’agenda dellaJuri, è anche previsto lo scambio di opinioni sul caso. Secondo quanto previsto dalla procedura, verrà poi redatta una bozza di relazione con raccomandazione preparata dal relatore (Adrian Vazquez Lazara, Ppe) e votata a porte chiuse in. Infine, ilsi esprimerà con una votazione in Aula sulla raccomandazione della Juri alla plenaria più vicina e la presidente dell’Eurocamera informerà l’autorità richiedente e l’eurodeputata dell’esito.