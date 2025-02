Thesocialpost.it - Ilaria Salis ancora dietro le sbarre, la foto fake pubblicata sui social dal portavoce di Orban: “Dovresti essere lì”

Leggi su Thesocialpost.it

Polemiche dopo un post pubblicato su X dal segretario di Stato ungherese Zoltan Kovacs,del premier Viktor Orbán. Il politico ha condiviso un’immagine, chiaramente falsa, in cuiapparein catene, con la scritta: “qui, non in televisione”.L’attacco dopo l’annuncio della sua ospitata a Che tempo che faIl post è arrivato in risposta all’annuncio della partecipazione dialla trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio su Nove. L’ex insegnante, ora europarlamentare di Avs, ha ripercorso la vicenda del suo arresto e della successiva scarcerazione grazie all’elezione al Parlamento europeo.“La situazione èaperta perché l’Ungheria ha chiesto la revoca della mia immunità”, ha dichiarato.ha inoltre denunciato l’atteggiamento del Governo ungherese, che l’ha più volte descritta come una “terrorista” e una “delinquente”.