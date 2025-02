Fanpage.it - Il video di Pablo Gonzalez che carica in auto il corpo di Nataly Quintanilla nascosto in un borsone

Leggi su Fanpage.it

è stato fermato con l'accusa di omicidio nei confronti della compagna. Come si vede daidi sorveglianza, il 48enne avrebbe abbandonato ildella donna in un fossato dopo averlo tenuto chiuso in uninper quasi 24 ore.