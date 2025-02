Il turismo in Italia contribuisce al 108% del Pil aumenti in vista con il Giubileo

Quifinanza.it - Il turismo in Italia contribuisce al 10,8% del Pil, aumenti in vista con il Giubileo

Ilinsi conferma un settore in grado di contribuire in maniera consistente al Pil del Paese e garantire un discreto tasso occupazionale per i lavoratori. A conferma di quanto detto ci sono i dati e i trend sul 2024 forniti dall’Enit, Agenzia nazionale del, nel corso del più importante evento nostrano del settore, il Bit 2025. Entrando più nello specifico dei dati, ilda solo ha generato il 10,8% del Pilno e fornito un contributo occupazionale del 13%. Dati già buoni, ma che secondo le previsioni saranno destinati a salire da qui ai prossimi anni: entro il 2034 la percentuale sul Prodotto interno lordo sarà del 12,6%, quella occupazionale del 15,7%. A crescere, nel corso dell’ultimo anno, anche le presenze di turisti stranieri in, con l’impatto positivo che ha influenzato l’intero indotto, dai trasporti alle strutture ricettive.