Ilfattoquotidiano.it - “Il tumore? Ho avuto paura come mai nella vita, ero terrorizzata. Ho evitato la chemioterapia per un soffio”: Sabrina Salerno in lacrime a Verissimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un racconto toccante, a tratti drammatico, ma pieno di forza e speranza., ospite adomenica 9 febbraio 2025, ha condiviso con il pubblico di Silvia Toffanin la sua battaglia contro il cancro al seno, scoperta nel luglio 2024 dopo una mammografia di controllo. “Ho fatto la mammografia, che per abitudine faccio tutti gli anni e, il giorno dopo, mi hanno richiamata chiedendomi di tornare in ospedale per alcuni accertamenti”, ha raccontato la cantante, 56 anni. “Io già da quella telefonata avevo chiaramente capito che c’era qualcosa che non andava e che sarebbero arrivate brutte notizie”.La diagnosi, arrivata dopo un’ecografia e un ago aspirato, è stata impietosa: un nodulo maligno. “Hotanta, all’inizio non ne ho parlato, mi sono isolata, ho voluto solo poche persone accanto a me”, ha confessato