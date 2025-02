Ilrestodelcarlino.it - Il Trodica esagera: otto reti. Porto Sant’Elpidio travolto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8 ATL.1 : Febbo; Ciccalé, Giovannini (22’ st Cappelletti), Emiliozzi (12’ st Berrettoni), Ciaramitaro, Chornopyshchuk (12’ st Antolini), Becker (12’ st Marcaccio), Panichelli, Gobbi, Susic, Bonvin (12’ st Stroppa). All.: R. Buratti ATL. P.S. ELPIDIO: Doello; Regueyra (8’ st Shakaj), Magliulo, Vallasciani (1’ st Amici), Smerilli, Trombetta, Macchini (18’ st Di Rosa), Islami, Zira, Panichi (dal 8’ st Chiodini), Fellousa (1’ st Capiato). All.: A. Mengoni. Arbitro: El Mouhsini di Pesaro: 4’ Gobbi, 14’ e 19’ Bonvin, 25’ Gobbi, 35’ Regueyra, 7’ st Giovannini, 8’ st Chornopyshchuk, 11’ st Becker, 37’ st Cappelletti. Note – Ammoniti Emiliozzi, Fellousa. Calci d’angolo 7-4. Recuperi tempo: 0’+2’. Unin formato super annienta il, inanella la decima vittoria consecutiva e mette il punto esclamativo sul campionato che lo vede in testa con un +9 sulla Palmense seconda.