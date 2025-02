Nerdpool.it - Il trailer del Super Bowl di Thunderbolts* potrebbe aver svelato una morte importante

Ildirilasciato durante ilha lasciato i fan del Marvel Cinematic Universe con un grande interrogativo: qualcuno del team non arriverà alla fine del film? Gli indizi sembrano puntare su un personaggio in particolare.il team deie la loro missioneIl film riunisce un gruppo di antieroi e assassini con un passato oscuro, in cerca di redenzione. Il team comprende Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh), Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour), Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen), John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell) e Antonia Dreykov/Taskmaster (Olga Kurylenko). Sotto la guida di Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), la squadra si trova ad affrontare una minaccia di livello Avengers: Bob Reynolds/Sentry, il potente eroe con un lato oscuro noto come il Void.