Sport.quotidiano.net - Il Terranuova Traiana si gode l’impresa di Grosseto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Con una gara straordinaria per intensità e attenzione il, contro ogni pronostico, ha vinto ieri 2-1 allo Zecchini con ilconquistando tre punti importantissimi non solo per la classifica ma anche per il morale. Dopo la rete del vantaggio dei grifoni al 34’con un tiro di Sabelli deviato da Mobilio. Il pari dei valdarnesi al 46’. Angolo di Mannella e colpo di testa vincente di Zhupa. 1-1. Nella ripresa ilha fatto poco o niente e al 33' ilha confezionato la rete della vittoria. Grande assist per Marini che ha superato l'estremo difensore grossetano. Una grande impresa che potrebbe rappresentare la svolta del campionato. Nel dopo gara grande soddisfazione per il successo maturato sul campo di una delle squadre più forti del campionato, ma anche la consapevolezza che di strada da fare ce n'è ancora tanta e che quello di ieri al Carlo Zecchini è solo un piccolo mattoncino che può servire per raggiungere l'obiettivo finale di tutto l'ambiente biancorosso, quello della salvezza.