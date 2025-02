Iodonna.it - Il Teddy Bear Brunette è il castano più avvolgente della stagione: caldo, naturale e sofisticato, illumina la chioma con riflessi miele e caramello

Ildel momento avvolge lain un “morbido abbraccio”: si chiamae, come suggerisce il nome, è una sfumatura calda,e incredibilmente versatile ispirata all’orsetto peluche dell’infanzia. Il 2025 segna il ritorno ai colori più naturali, morbidi e raffinati. E ilne è la dimostrazione, in equilibrio tra la profondità del cioccolato e la luminosità del, questoincorpora delicatidorati vedo non vedo. Tinta capelli autunno-inverno: i consigli per scegliere il colore giusto X Leggi anche › I capelli castani del 2025? Dal “Choccolate Cherry” al “Cocoa Powder”, le nuove sfumature › Ildell’inverno 2024? Il “Cold brew brown”, freddo e lusssuoso, ildel momentoParliamo di unmedio neutro, un punto di incontro ideale tra il biondo e il