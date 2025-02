Puntomagazine.it - Il Super Bowl 2025: Un trionfo degli eagles e una mattinata di polemiche per Trump

Leggi su Puntomagazine.it

Politiche e Musicali, e il Ruolo ditra Celebrità e AnnunciIlha regalato emozioni forti, non solo sul campo, ma anche sugli spalti e tra i protagonisti politici e culturali. Mentre il presidente Donaldsi godeva il gioco insieme a sua figlia Ivanka, al figlio Eric, alla nuora Lara, e al potente speaker della Camera Mike Johnson, i tifosi e le celebrità presenti al gioco non hanno mancato di fare notizia, così come i messaggi politici e sociali che hanno accompagnato l’evento.Nonostante l’entusiasmo iniziale diper i Kansas City Chiefs e il loro quarterback star Patrick Mahomes, la squadra di Kansas City è stata sonoramente battuta daglidi Filadelfia, con un punteggio di 40-22. Il sogno di Mahomes di conquistare il suo quarto trofeo, un’impresa storica che nessun quarterback sotto i 30 anni aveva mai raggiunto, è stato infranto dalla straordinaria prestazione di Jalen Hurts, il giovane quarterbackche ha portato la sua squadra alla vittoria.