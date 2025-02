Il successo formativo degli studenti tra nuove indicazioni nazionali neuroscienze e innovazione didattica

Leggi su Orizzontescuola.it

Ilrappresenta unoobiettivi primari del sistema scolastico italiano. Questo concetto implica una visione olistica che considera lo sviluppo delle potenzialità cognitive, emotive e sociali di ogni alunno. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario adottare pratiche didattiche innovative, in grado di rispondere alle sfide educative contemporanee, integrando tecnologie avanzate e metodologie attive. Inoltre, occorre una riflessione sistematica e critica sulle normative vigenti, e una valutazione dell'efficaciastrumenti pedagogici attualmente disponibili. Questo approccio deve essere supportato da studi interdisciplinari, che includano le, per comprendere meglio i processi di apprendimento e migliorare l'inclusività del sistema educativo.