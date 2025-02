Ilrestodelcarlino.it - Il settebello del K Sport. Torelli castiga il Fabriano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CERRETO 0 KMONTECCHIO 1 CERRETO: Mazzoni, Stortini, Grassi, Trillini, Marino, Mistura (35’ st Crescentini), De Sanctis (28’ st Nacciarriti), Palmieri, Musso, Gori (23’ pt Fondi), Marinelli (40’ st Guidarelli). All. Mariotti. KMONTECCHIO GALLO: Cerretani, Kalombo, Notarile, Nastase, Nobili, Carta, Peron,, Kamara, Magnanelli (30’ st Villanova, 33’ st Baruffi), Gurini (29’ st Sakaj). All. Magi Arbitro: Tasso di Macerata. Rete: 43’ pt. Note: ammoniti Stortini, Kalombo, Marino, Notariale. Settima vittoria consecutiva per il KMontecchio Gallo che espugna anche. Basta un gol di, al tramonto del primo tempo, alla squadra allenata da Magi per prendersi i tre punti e consolidare il secondo posto dell’Eccellenza, mettendo pressione alla capolista Maceratese che non sbaglia contro la Sangiustese.