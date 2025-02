Arezzonotizie.it - Il secondo sondaggio per il candidato a sindaco di Arezzo: chi lo ha commissionato e i risultati

Leggi su Arezzonotizie.it

Tra nove mesi le elezioni regionali in Toscana, poi nella primavera del 2026 quelle per il nuovodie il rinnovo del consiglio comunale. Due partite strettamente legate e che comportano, per alcuni rappresentanti politici aretini, una scelta da compiere in un senso o in un altro.