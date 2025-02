Panorama.it - Il San Valentino perfetto? Per gli italiani è in viaggio

Si dice che ilsia come l’amore: nasce dal desiderio, vive di emozioni e lascia ricordi indelebili. E a quanto pare, glilo sanno bene. Secondo un sondaggio commissionato da eDreams, sono proprio loro a conquistare il podio dei viaggiatori più propensi a partire con la propria dolce metà. Ma attenzione: se la coppia scoppia, sono anche i primi a fare le valigie per lasciarsi tutto alle spalle.Del resto, cosa c’è di meglio di un biglietto di sola andata per dimenticare un ex? L’80% degline è convinto: partire dopo una rottura è il miglior antidoto contro il mal d’amore, con il 45% che lo considera persino un’ottima idea. E mentre il 46% sogna una vacanza rilassante per rimettere insieme i pezzi del cuore, il 22% preferisce stordirsi tra feste e divertimenti, mentre un romantico 19% sceglie di rifugiarsi nella cultura.