Ilrestodelcarlino.it - "Il sacrificio di Manzi, storia di tanti italiani senza più una terra ma ricchi di dignità"

Ancora bambino Leonardoaveva dovuto abbandonare Fiume, la città in cui era nato, insieme alla sua famiglia, una delle tante che fugge cercando riparo nella madrepatria, per aver salva la vita e poter rivendicare la propriatà. E sarà proprio questo grande ideale che anni dopo, giovane studente, lo sosterrà a manifestare e lottare perchè a Trieste, la città che lo ha accolto, non sia riservata la stessa sorte a cui erano state condannate intere comunità da una ideologia perversa. Perderà la vita, proprio per mano di quelle forze vincitrici che non avevano esitato a sacrificare le comunità italiane che vivevano da sempre in Istria e in Dalmazia, costringendole a lasciare la loro. Ben l’80% dei fiumani si era visto costretto a partire dopo l’ingresso in città delle truppe titine, che avevano dato immediatamente la stura ad ogni sorta di abusi: con l’accusa generica di fascismo e di essere nemici del popolo, si viene facilmente rastrellati dall’Ozna, la famigerata polizia segreta.