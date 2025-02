Lanazione.it - Il sacerdote “hi-tech” che benedice i cellulari: “Difendere i ragazzi dalle insidie della rete”

Città di Castello (Perugia), 9 febbraio 2025 – “Benedetti”. Acqua santa su smartphone, tablet e un monito sull’intelligenza artificiale e le: da utilizzare con cura e in maniera consapevole. L’appuntamento, il primo di questo genere in Italia, che si ripete dal 2015 nella chiesa di “campagna” a Nuvole sulle colline di Città di Castello al confine fra Umbria e Toscana, ha assunto i connotati di un evento che travalica anche i confini religiosi. Forse è riduttivo definirla soltanto come la benedizione “hi-” dei compagni di viaggio e continui ritrovati tecnologicivita di ogni giorno: è ormai un momento di confronto laico-religioso su temi di scottante attualità. “Eccoci alla festa del nostro santo patrono San Biagio, vescovo e martire, invocato come protettoregola”, ha detto ieri mattina dall’altare in avvio di omelia don Giorgio Mariotti, 75 anni, a capo di cinque parrocchie di periferia, ribattezzato il“hi-” per la sua propensione ad affrontare i temi legati all’uso delle nuovo tecnologie.