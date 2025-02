Liberoquotidiano.it - Il regista Paolo Genovese lancia il suo nuovo film “Follemente”

Questa voltaci ha messo proprio il cuore. “”, è unche ti porta lontano, un successo di autenticità e stile personale. Se il cinema per statuto è finzione, ilmette in scena una storia che funziona, fatta di seduzione, realtà e ideologie, attraverso la “via regia”, del sogno cinematografico.ci porta a riflettere sull'amore e su quelli incontri casuali che dovrebbero durare una sola notte, dove solitamente si finge un rapporto sessuale a dir poco esilarante. A nove anni da “Perfetti sconosciuti”, ci mette davanti ad uncapitolo della vita: ma l'amore esiste? E, se accade, come dobbiamo comportarci? Meglio evitare di andare subito a “letto”, con uomo che ci piace per non fare la figura della ragazza facile, o gettarsi tra le sue braccia, perchè del domani non c'è certezza? E mentre l'amore corre sul fil rouge di sentimenti inaspettati, ilti porta ad entrare anche nella nostra vita: chi di voi non si è mai innamorato, ha sofferto e pianto, per quella solitudine che ti prende l'anima e ti fa sbagliare? Splendida la ricostruzione scenica, con i maschi che tifano per (Edoardo Leo) e le donne per (Pilar Fogliatti).