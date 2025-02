Linkiesta.it - Il referente di Hamas in Italia mi chiede trecentomila euro perché lo avrei diffamato

Per una volta scrivo di una vicenda che mi riguarda e che ci riguarda, Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione di Solidarietà con il Popolo Palestinese, ha avviato le procedure per intentare contro il sottoscritto una causa civile per diffamazione con un procedimento di mediazione in cui micome risarcimento per tutti gli articoli e i post che ho scritto su di lui a partire dal 2021.La particolarità di questa azione è che ildinel nostro Paese e tra i verticipei dell’organizzazione, secondo il Dipartimento del Tesoro statunitense, non cita in giudizio anche i direttori e i quotidiani dove ho scritto nel corso di questi anni gli articoli (La Repubblica e Linkiesta) ma agisce in sede civile solo contro di me, esponendomi ovviamente a un procedimento da affrontare da solo e a mie spese, senza poter contare sulla manleva dei quotidiani.