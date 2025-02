Ilrestodelcarlino.it - Il rebus delle Dogane: "Sì, è un declassamento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Le parole del Direttore dell’Agenziae dei Monopoli, Roberto Alesse, mostrano una riorganizzazione che non modifica significativamente la struttura dell’Ufficiodi Ravenna nei confronti della realtà portuale ed economica ravennate. Ma lo fa passare da I fascia a III fascia in termini di valutazione della complessità del lavoro. Di fatto, questo è un". Lo afferma Federico Di Tommaso, presidente di Ader, l’Associazione dei Doganalisti dell’Emilia-Romagna. La polemica è accesa con Alesse e il Governo e ha visto intervenire gli operatori interessati, i sindacati, l’onorevole Bakkali, i presidenti della Regione de Pascale e della Camera di commercio Guberti, il sindaco Sbaraglia e l’assessora al Porto Randi. "Permangono i dubbi sui parametri utilizzati – continua Di Tommaso -, al peso che si è voluto dare alle singole categorie prese in esame, alla mancanza di qualità dei dati analizzati e, soprattutto, al risultato scaturito".