Ilrestodelcarlino.it - “Il razzismo è inaccettabile”: le ragazze del basket fanno squadra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 10 febbraio 2025 – Intanto non è giusto. Non è giusto che il lavoro e l’impegno quotidiano di 24, 12 per ogni, che da anni tutti i giorni mettono sudore e passione per la pallacanestro, venga riconosciuto soltanto in occasione di una partita che tutta Italia aspettava per misurare le conseguenze di frasi sconsiderate a sfondo razzista (‘Sei una scimmia’) pronunciate da una mamma di un’atleta cesenate dell’under 19 della Nuova Virtus verso un’atleta ancora minorenne riminese, dell’Happy. Ad ogni modo ci si aspettava una reazione e la reazione c’è stata. Perché lo sport, quello giocato dai suoi protagonisti, è da sempre uno dei principali canali attraverso il quale ilsi è combattuto, non certo enfatizzato. Così eccoci a ieri pomeriggio, al PalaIppo di Cesena, dove alle 17.