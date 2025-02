Iodonna.it - Il rapper non ha risparmiato il dissing a Drake sulle note di "Not Like Us". Ma era il palcocenico giusto per una faida personale?

Il Super Bowl è l’evento sportivo più seguito al mondo, ma il suo halftime show è ormai una vetrina globale per la musica e la cultura pop americane. Quest’anno, Kendrick Lamar ha sfruttato quei 13 minuti dorati per qualcosa di più di una semplice performance: ha trasformato il suo spettacolo in una questione, giocando con la tensione del suocontronel brano NotUs. Ma è stata una scelta opportuna? Era il contestoper portare avanti unaprivata, o avrebbe dovuto mantenere un tono più universale, come accade di solito? Super Bowl: i protagonisti delle passate edizioni guarda le foto L’Halftime Show di Kendrick LamarKendrick Lamar ha aperto la sua esibizione con una frase d’impatto: «La rivoluzione sta per essere trasmessa in tv».