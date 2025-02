Ilfattoquotidiano.it - Il pugile John Cooney morto a 28 anni: fatale un’emorragia alla testa causata dai colpi durante l’ultimo incontro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lutto nel mondo della boxe.all’età di 28. L’irlandese è deceduto una settimana dopo essere stato ricoverato in ospedale in seguito alle ferite riportate nel match contro il gallese Nathan Howells, disputatosi a Belfast (Irlanda del Nord) sabato 1 febbraio. A darne l’annuncio è stato il suo manager Mark Dunlop.Interrotto al nono round della difesa del titolo celtico dei pesi superpiuma,ha accusatointracranica. L’atleta è stato operato ed è rimasto in terapia intensiva alcuni giorni. “È con grande tristezza che siamo costretti ad annunciare che, dopo una settimana di lotta per la vita,è venuto a mancare”, ha dichiarato Dunlop. Il 28enne stava combattendo il suo 12°e prima di misurarsi con Howells era imbattuto: 3 vittorie per K.