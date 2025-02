Fanpage.it - Il primo look di Rose Villain a Sanremo 2025: hot pants e stivali dorati per l’arrivo al Festival

Leggi su Fanpage.it

è arrivata a. Per ilparty in riviera, la cantante ha sfoggiato un outfit dallo stile marinaro che ricordava molto il personaggio di Sailor Moon: che sia un'anticipazione deiscelti per l'Ariston?