Il presidente Usa critica la duchessa di Sussex

Donald Trump ha fatto dietrofront. No, non riguardo a Meghan Markle, per cui nutre una ben nota antipatia. Ma nei confronti del principe Harry che ha raccontato di aver fatto uso di droghe in passato, questione che inficerebbe il suo visto Usa. Ilamericano sembra averci ripensato. Lascerà Harry in pace. Ma solo perché gli fa pena. Meghan Markle, quanti baci per Harry: agli Invictus Games riesplode l’amore X Trump contro Meghan Markle: «È tremenda»IlUsa – un vero fan della monarchia inglese – non ha resistito e ha aggiunto un ulteriore insulto nella sua faida personale contro Meghan Markle.