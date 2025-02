Metropolitanmagazine.it - Il presidente Macron vuole investire sull’intelligenza artificiale

Nel corso di un’intervista per l’emittente televisiva nazionale France 2, andata in onda ieri, ilEmmanuelha spiegato i suoi progetti inerenti all’intelligenza. Si tratta di investimenti e iniziative mirate a rendere la Francia più competitiva nello sviluppo e nell’impiego di nuovi software basati sull’AI, specialmente nelle infrastrutture. Stando alle sue dichiarazioni, un gruppo di investitori privati -francesi e non- sarebbero pronti a stanziare centonove miliardi di euro per la causa già nei prossimi anni.ha affermato che il governo ha già identificato oltre trenta siti in grado di ospitare nuovi data center. Ha poi aggiunto che il fondo d’investimento canadese Brookfield investirà venti miliardi di euro per costruire un centro a Cambrai, nel nord del Paese.