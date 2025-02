Lettera43.it - Il portavoce di Orban pubblica un’immagine con Ilaria Salis in manette: «Dovresti essere qui, non in tv»

Ildi Viktor Orbán, Zoltan Kovacs, hato su X un fotomontaggio che ritraecon una tuta arancione da detenuta e le mani legate a delle sbarre, accompagnata dalla didascalia «qui, non in una televisione». Il riferimento è alla recente apparizione disul Nove, ospite di Fabio Fazio per presentare il suo libro Vipera, in cui racconta la detenzione di 15 mesi subita in Ungheria.You should be here, not on TV. @https://t.co/lDTZMqiWW9 pic.twitter.com/9j1KAMHqtv— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 9, 2025: «In Ungheria li oppositori politici devonoridotti al silenzio, con la forza o, quando non è possibile esercitarla, con la minaccia»«In un vero Stato di diritto nessuno puòdichiarato colpevole prima di un verdetto della magistratura», ha risposto l’europarlamentare.