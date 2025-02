Ilveggente.it - Il piano segreto di Sinner: l’indizio è nella clip

, ancora un indizio: si va in quella direzione.Difficile non accorgersi del cambiamento repentino che c’è stato. Perché chi segue Jannikdal principio sa bene che il campione altoatesino non è mai stato avvezzo ai social network. Li ha disdegnati, anzi, fino a un certo punto, convinto com’era che sottraessero tempo prezioso alla vita e allo sport. E tutto ci saremmo aspettati da lui, alla luce di ciò, tranne che di vederlo impegnato, di punto in bianco, in un room tour della sua suite a Melbourne.Ildi(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn cambiamento che, quello è poco ma sicuro, è tutto meno che casuale. Dietro c’è un progetto ben preciso, un, se vogliamo, il cui fine ultimo è quello di seguire le orme di chi, prima di lui, ha fatto lo stesso.