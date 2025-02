Ilfoglio.it - Il piano di Trump è irrealizzabile, ma qual è l’alternativa al buco infernale?

L’idea del presidenteche gli Stati Uniti possano rimuovere e trasferire circa due milioni di palestinesi da Gaza e poi ‘possedere’ e ricostruire la striscia non si realizzerà presto, se non mai” scrive il Wall Street Journal. “Ma l’idea, per quanto assurda, ha il merito di costringere il mondo a confrontarsi con la propria ipocrisia sul destino del popolo palestinese. La reazione aè stata prevedibilmente iperbolica. Alcuni l’hanno definita ‘pulizia etnica’, come se l’esercito statunitense potesse radunare due milioni di abitanti di Gaza contro la loro volontà. Altri hanno criticatoper l’imperialismo statunitense, in contrasto con uno dei temi della sua campagna, ovvero deprecare gli interventi stranieri. Per queste e altre ragioni, il suo sogno a occhi aperti su Gaza è fantasioso.