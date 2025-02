Lettera43.it - Il piano del governo dopo il flop dei centri per i migranti in Albania

Leggi su Lettera43.it

Ilitaliano punta a riattivare al più presto idi Gjader e Shengjin in, indipendentemente dalla decisione della Corte di Giustizia Europea attesa per il 25 febbraio. Tra le soluzioni proposte secondo il Corriere della Sera c’è la modifica del trattato con Tirana, che potrebbe avvenire anche tramite decreto, per superare le sentenze dei giudici italiani che hanno bocciato i trattenimenti dineialbanesi. In particolare, si valuta l’esclusione della giurisdizione italiana sulle strutture, trasformandole indedicati esclusivamente al rimpatrio deiconsiderati privi dei requisiti per ottenere protezione internazionale, oppure indi accoglienza gestiti direttamente dalalbanese.Porto di Shengjin (Imagoeconomica).Trasformando iin Cpr sarà possibile ospitareirregolari che hanno ricevuto un decreto di espulsioneDurante una riunione di venerdì 7 febbraio, è emersa anche l’ipotesi di ampliare i trasferimenti, includendo non solo iprovenienti da Paesi ritenuti sicuri e soccorsi in mare, ma anche coloro già presenti negli hotspot e neidi accoglienza sul territorio italiano.