Il Pd non riunisce l’opposizione e non costruisce l’alternativa, ma non si capisce perché

«Io penso che la segretaria del Partito democratico deve assumere l’iniziativa per la formazione della coalizione di centrosinistra». Così Angelo Bonelli, il leader dei Verdi. Bonelli ha ragione. Il centrosinistra o campo largo o come si chiama continua a andare in ordine sparso salvo qualche occasionale convergenza in Parlamento, come si è visto nella tumultuosa seduta sul caso-Almasri, o in rare photo opportunity in piazza. Ma è evidente che questo non basta minimamente.Sulle spalle di Elly Schlein, la leader del partito di gran lunga più forte, ricade la responsabilità di smuovere le acque stagnanti delle opposizioni. Può farlo in molti modi. Perlomeno un anno fa avrebbe dovuto chiamare uno a uno i segretari degli altri partiti delper uno scambio di opinioni e verificarne le intenzioni.