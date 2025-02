Fanpage.it - Il partner potrà essere un bravo genitore? I consigli delle esperte per capirlo

Leggi su Fanpage.it

Un gruppo di terapeute eddi dinamiche familiari ha recentemente individuato alcuni aspetti caratteriali che, se presenti in un, potrebbero far ben presagire su un eventuale futuro come. Le parole d'ordine? Maturità emotiva, spirito di squadra e una grande voglia di dare il meglio di sé stessi.