Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2025: Marcello sente la mancanza di Adelaide

Leggi su Davidemaggio.it

Arriva San Valentino anche a Il. Salvo ed Elvira sperano che i genitori di lei possano riappacificarsi grazie al piano che hanno architettato, ma qualcosa va storto. Nel frattempoladi. Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Ilda lunedì 10 a venerdì 14Lunedì 10: Ciro non è pronto a perdonare AgataCiro non è ancora pronto a perdonare Agata e in casa Puglisi l’atmosfera resta carica di tensione. Alè il primo giorno di lavoro per Rita, che inizia subito a cercare informazioni sulla nuova collezione di Botteri.