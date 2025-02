Quotidiano.net - Il Papa ferma l’omelia: "Scusate, fatico a respirare". E fa continuare un vescovo

Stavolta ci ha provato, ha resistito con la sua voce fino a quando ha potuto, nonostante la bronchite. Poi, durante la lettura deldella messa celebrata in una piazza San Pietro uggiosa, tinteggiata del nero e del grigio delle divise dei 30mila uomini e donne delle forze armate e di polizia accorsi per il loro Giubileo,Francesco ha dovuto alzare bandiera bianca. "Adesso mi scuso un pò – è riuscito appena a sospirare, interrompendo la predica –, chiedo al maestro dila lettura, per difficoltà nel respiro". A terminareci ha pensato allora il maestro delle celebrazioni liturgiche, l’arciDiego Ravelli, preceduto dallo scroscio di applausi di poliziotti, finanzieri e militari, sospesi tra preoccupazione e sorpresa per quel fuori programma che, complici gli 88 anni di Francesco e i suoi problemi di salute, sta diventando sempre meno un’eccezione.