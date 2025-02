Ilfattoquotidiano.it - Il nuovo premier del Belgio (alleato di Meloni in Ue) vuole legalizzare la maternità surrogata anche per single e coppie Lgbtqi+

Unconservatore in Consiglio europeo, un altrodi Giorgiatra i 27 leader dell’Unione europea ma che potrebbe far parlare di sé per un punto del suo accordo di governo che esce fuori dai canoni della sua famiglia politica. Ilprimo ministro delBart De Wever, che nei giorni scorsi è riuscito a formare unesecutivo a 7 mesi dalle elezioni di questa estate, ha intenzione diil fine vita per chi è affetto da demenza e la gestazione per altri (Gpa)per ie le.Dopo mesi di contrattazioni, la nuova coalizione Arizona è pronta a mettere mano alle prime riforme guidata dal 54enne ex sindaco di Anversa. Illeader dovrà essere abile a mettere insieme le variegate anime che compongono ilesecutivo: i due partiti liberali e riformisti della Vallonia, Les Engage’s e il Mouvement Reformateur; i cristiano-democratici e fiamminghi (Cd&V), e i socialisti fiamminghi di Vooruit.