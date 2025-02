Puntomagazine.it - Il Napoli spreca l’occasione per allungare, l’Udinese resiste e strappa un punto al Maradona

Ilnon riesce a sfruttare il vantaggio e pareggia 1-1 contro un’Udinese solida e determinataIlnon riesce a capitalizzaredi aumentare il proprio vantaggio sulla seconda in classifica, l’Inter, e pareggia 1-1 contro un’Udinese coriacea al. Un pari che segna il secondo consecutivo per la squadra di Conte, che arriva a seguito di quello ottenuto contro la Roma nella giornata precedente. La partita, purtroppo per i partenopei, non ha mai preso la piega che ci si aspettava, specialmente considerando le difficoltà fisiche che hanno caratterizzato il match e l’assenza di alcuni titolari cruciali.Nel primo tempo si assiste a un continuo alternarsi di occasioni da una parte e dall’altra, con ilche si fronteggiano a viso aperto e creano molteplici opportunità da gol.