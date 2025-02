Ilnapolista.it - Il Napoli si sgonfia, lento, pigro, Conte sbaglia le scelte (Damascelli)

Lettura eccessiva di Tonyche sul Giornale condanna ildopo il pareggio contro l’Udinese“Ilsile, l’Udinese ha rischiato anche di vincere, grande delusione del popolo napoletano, partita buttata via per stanchezza mentale e di gamba”. Anche la Gazzetta dello Sport aveva sottolineato che il doppio pareggio, prima Roma e poi Udinese, non era da squadra di.Il pari casalingo delcon l’Udinese è il segnale di un abbassamento di tensione fisica e mentale: l’incontro di ieri è sembrato la prosecuzione del secondo tempo di Roma. E forse non è un caso che ilabbia rallentato due volte nel momento in cui avrebbe potuto dare uno scossone all’Inter: all’Olimpico aveva giocato conoscendo il risultato del derby di Milano e sapendo quindi di poter allungare in vetta; ieri ha sprecato l’occasione di mettere i nerazzurri nella complicata condizione di non doverre nel posticipo di oggi.