Ilfogliettone.it - Il Napoli non sa volare: l’Udinese lo aggancia, l’Inter respira

Per la seconda volta consecutiva, ilnon va oltre il pareggio in campionato. Dopo l’1-1 all’Olimpico contro la Roma, gli azzurri replicano lo stesso risultato al Maradona contro un’agguerrita Udinese, lasciando aperta la corsa scudetto. Un’occasione mancata per allungare sul, ora a -4, ma con la possibilità di ridurre il gap a soli -1 in caso di vittoria contro la Fiorentina lunedì.Doppio colpo in tre minuti, poi stalloLa partita si decide in un lampo: al 37°, Scott McTominay sblocca il risultato con un preciso colpo di testa su cross di Politano da corner, confermandosi uno dei perni di questa squadra. Ma la gioia dura poco. A soli tre minuti di distanza,trova il pareggio con Ryan Ekkelenkamp, abile a sfruttare un errore in fase di disimpegno di Mazzochi e a insaccare con classe alle spalle di Meret.