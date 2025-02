Ilnapolista.it - Il Napoli non è stanco, lo dicono i dati. Non trova il modo per rompere le difese avversarie

Leggi su Ilnapolista.it

La peggiore avversaria possibilePer ildi questo periodo, per la squadra che si è iniziata a intravedere all’Olimpico contro la Roma, l’Udinese era la peggiore avversaria possibile. Per un motivo molto semplice: è una delle pochissime squadre di Serie A che può gestire il duello fisico con quella di Conte. Anzi, dopo la partita di ieri sera si può anche dire che l’Udinese abbia vinto il duello fisico contro il. E così ha determinato le condizioni perché gli azzurri non riuscissero a offrire una prestazione brillante, né tantomeno solida. Alla fine, come ha scritto giustamente Massimiliano Gallo nel suo commento postpartita, a caldo, certi pareggi in certe serate sono da considerare come risultati positivi. Perché, ripetiamolo, ilnon è riuscito a esprimersi come avrebbe potuto.