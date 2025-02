Ilnapolista.it - Il Napoli ha il sesto attacco del campionato: 38 gol, come la stagione scorsa e quella con Ancelotti/Gattuso

Paolo Condò sul Corriere della Sera commenta il paraggio del Maradona trae Udinese per 1-1. Per Condò ilha la necessitò di migliorare la statistica dei gol, la sola difesa migliore delpotrebbe non bastare per lo scudetto.Alnon basta la miglior difesa per sentirsi tranquillo, mancano 15-20 retiScrive Condò:Conte ha fatto ciò che doveva fare, inserendo la cavalleria leggera al posto dei carrarmati impantanati, ma la deriva del pari era ormai inarrestabile, e dopo i due punti lasciati a Roma all’ultimo respiro eccone altri due da rimpiangere meno. Lucca e Thauvin hanno spaventato assai più di Lukaku e Neres. La squadra di Conte resta candidata forte al titolo, ma quel 39 alla voce gol realizzati è appena ilin graduatoria, e non basta la miglior difesa per sentirsi tranquilli.