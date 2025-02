Terzotemponapoli.com - Il Napoli e il k.o. Spinazzola: parola a Del Genio e a Castellacci

-Udinese, il giorno dopo: ne ha parlato anche Paolo Dela Radio Kiss Kiss. Di seguito le parole del giornalista. “Non sono tanto concentrato sul risultato, perché il pareggio può starci. Ma sono più concentrato sul capire cosa sta succedendo. Il secondo tempo di Roma e quasi tutta la partita con l’Udinese ci ha mostrato unmolto diverso da quello visto con Atalanta e Juventus. Anzi, troppo diverso. Diverso in maniera incredibile”. Questo, con Conte.“Conte? Sta facendo un miracolo, con l’organico che ha a disposizione. E’ la storia di molti calciatori delche dice che si sta overperformando. Conte ha capito che qualche big è un po’ in calo e sta vedendo di tirare fuori qualcosa dagli altri che hanno giocato meno. Qualcuno critica Conte perché finora ha dato poco spazio ai non titolari e a chi dice questa cosa io rispondo: ma siamo sicuri che se giocavano di più questi calciatori ora ilaveva tutti questi punti?”.