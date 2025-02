Terzotemponapoli.com - Il Napoli dalla Roma all’Udinese: ancora un Tarallo ‘amaro’…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il giorno successivo a-Udinese: Carlo, giornalista de ‘La Verità’, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Stamattina come si sta a?“Stamattina non benissimo. La prestazione delè stata deludente, e il risultato è statopiù amaro. Dopo la sconfitta dell’Inter con la Fiorentina, ci aspettavamo uncompletamente diverso. Io, almeno, ero convinto che la squadra sarebbe entrata in campo carica a pallettoni, anche perché l’occasione era ghiotta. Invece, è arrivato un passo falso totale, che tra l’altro segue i due punti persi nel finale contro la. Certo, nulla èperduto, ma iniziano a emergere alcuni problemi che erano ampiamente prevedibili”.Le ultime due partite del