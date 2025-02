Unlimitednews.it - Il Monza esonera Bocchetti, torna in panchina Nesta

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – La sconfitta dell’Olimpico per 5-1 contro la Lazio mette fine all’esperienza di Salvatorealla guida del. Ingaggiato lo scorso 23 dicembre al posto di Alessandro, in sette partite ha ottenuto una vittoria (il 2-1 sulla Fiorentina) e sei sconfitte, con la squadra brianzola rimasta in fondo alla classifica con appena 13 punti dopo 24 giornate, a -8 dall’Empoli quart’ultimo. A riprendere il timone sarà dunque, ingaggiato la scorsa estate per raccogliere l’eredità di Palladino, che nelle prime 17 gare aveva raccolto 10 punti, con la zona salvezza distante cinque lunghezze al momento dell’avvicendamento con.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo