Il Monza ci ripensa | Alessandro Nesta torna in panchina al posto di Salvatore Bocchetti

Ilcambia di nuovo allenatore. Sullabiancorossa però si siederà un volto famigliare:. L’amministratore delegato, Adriano Galliani, ha scelto di esonerare, arrivato meno di 2 mesi fa, non essendo riuscito a dare una decisa sterzata alla difficilissima stagione che sta passando il club brianzolo, fanalino di coda della Serie A.“ACcomunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale – si legge sul sito ufficiale del club – ACcomunica di aver revocato l’esonero di, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo!”.